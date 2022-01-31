Boeing предупредила о риске проблем с поставками из-за конфликта вокруг Украины, — Forbes

Производитель самолетов в значительной степени зависит от поставок титана из России. Напряженность между США и Россией из-за Украины создает «неблагоприятный климат» для бизнеса компании и угрожает нарушить ее цепочку поставок, сообщает Forbes со ссылкой на Reuters. Производитель самолетов заявил, что будет отслеживать и оценивать любые санкции или ограничения, которые могут быть введены правительством США.
2022-01-31T23:47:19+03:00
2022-01-31T23:47:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:47, 31 января 2022
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