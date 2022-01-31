«Росатом» купил энергетическую компанию «Квадра» у Михаила Прохорова, — Коммерсантъ

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала 82,47% «Квадры» структуре «Росатома». Сумма сделки не раскрывается. «С приходом госкорпорации «Росатом» «Квадра» получит новые возможности для своего развития. Мы оставляем перспективный актив в надежных руках», — сказал гендиректор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов, передает издание «Коммерсантъ».