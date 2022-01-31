Блинкен надеется услышать от Лаврова реакцию РФ на ответ США по гарантиям безопасности

Блинкен также рассчитывает в ходе разговора с Лавровым выразить беспокойство по ряду тем и продолжить обсуждение тех вопросов безопасности, по которым возможно развитие. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс во время пресс-конференции. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщалось, проведут во вторник телефонный разговор.
2022-01-31T23:34:44+03:00
2022-01-31T23:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:34, 31 января 2022
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