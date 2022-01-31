Глава МИД Великобритании заразилась ковидом накануне визита на Украину

Лиз Трасс будет работать из дома. Ранее министр иностранных дел Великобритании говорила о самом жестком режиме санкций против России в случае вторжения ее на территорию Украины. Она пояснила, что в рамках нового санкционного законодательства Лондон получит возможность применять ограничительные меры в отношении любых российских компаний, связанных с Кремлем.