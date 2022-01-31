Глава МИД Великобритании заразилась ковидом накануне визита на Украину

Лиз Трасс будет работать из дома. Ранее министр иностранных дел Великобритании говорила о самом жестком режиме санкций против России в случае вторжения ее на территорию Украины. Она пояснила, что в рамках нового санкционного законодательства Лондон получит возможность применять ограничительные меры в отношении любых российских компаний, связанных с Кремлем.
2022-01-31T23:19:07+03:00
2022-01-31T23:19:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:19, 31 января 2022
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