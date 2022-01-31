Канадский премьер-министр Трюдо сдал положительный тест на коронавирус, — Reuters

2022-01-31T23:08:37+03:00 2022-01-31T23:08:37+03:00 https://echo.msk.ru/news/2973336-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Ранее он и его семья сменил место резиденции из соображений безопасности на фоне протестов из-за ковид-ограничений. Трюдо отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно.

50-летний Джастин Трюдо был изолирован на две недели в марте 2020 года в начале пандемии после того, как его жена Софи дала положительный результат на COVID-19.