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23:08,
31 января 2022
Канадский премьер-министр Трюдо сдал положительный тест на коронавирус, — Reuters
Ранее он и его семья сменил место резиденции из соображений безопасности на фоне протестов из-за ковид-ограничений. Трюдо отметил, что чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно.
50-летний Джастин Трюдо был изолирован на две недели в марте 2020 года в начале пандемии после того, как его жена Софи дала положительный результат на COVID-19.