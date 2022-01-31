РПЦ попросила Роскомнадзор заблокировать видео, в котором патриарх Кирилл призывает покупать криптовалюту

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе сказал РБК сказал, что это фейк, а его создатели — мошенники, которые злонамеренно используют авторитет Церкви, хотят обманывать людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде.

Ранее на YouTube-канале «Дух Нации» появилось видео, стилизованное под новостной сюжет на федеральном канале, в котором говорится, что патриарх призвал покупать криптовалюты. В ролике также приводится вырезанная из контекста фраза главы РПЦ о «неудержимом росте курса биткоина к доллару».