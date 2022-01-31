Приказа о начале переброски войск США в Европу не поступало

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона. По словам Кирби, Пентагон не комментирует слова Байдена о том, что это вскоре случится. США продолжат военные поставки на Украину в ближайшие дни. А также он заявил, что Госдеп США регулярно контактирует с американцами на Украине и призывает их покинуть страну. США ведут консультации с союзниками по НАТО о размещении на их территории американских войск.
2022-01-31T23:00:43+03:00
2022-01-31T23:00:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 31 января 2022
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