Приказа о начале переброски войск США в Европу не поступало

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона. По словам Кирби, Пентагон не комментирует слова Байдена о том, что это вскоре случится. США продолжат военные поставки на Украину в ближайшие дни. А также он заявил, что Госдеп США регулярно контактирует с американцами на Украине и призывает их покинуть страну. США ведут консультации с союзниками по НАТО о размещении на их территории американских войск.