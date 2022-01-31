Москва и Нью-Дели считают преждевременным признание правительства талибов*

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Причина сомнений — невыполнение этих обязательств. «У нас позиции схожие, во многом идентичные. Они сводятся к тому, что сейчас говорить о признании нынешней власти в Кабуле преждевременно. Мы ждем от нынешнего афганского руководства выполнения тех обязательств, которые они взяли на себя, особенно в том, что касается инклюзивности правительства, и в том, что касается других мер, в том числе в правочеловеческой сфере», — заявил он. Такое заявление Вершинин сделал по итогам прошедших в Нью-Дели российско-индийских межмидовских консультаций

*Движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено на территории РФ

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.