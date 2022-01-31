Гонщиков и весь персонал «Формулы-1» могут обязать привиться перед новым сезоном

Как передает телерадиокомпания ВВС, эта мера еще не принята и находится на рассмотрении Международной автомобильной федерации. По данным прессы, план вакцинации всего персонала «Формулы-1» был согласован еще в конце 2021 года на заседании руководства FIA.

В этом году пройдет 73-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Действующий чемпион среди пилотов — Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Помимо изменения правил по коронавирусу в этом сезоне также значительно обновится технический регламент гонок.