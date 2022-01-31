Белорусская милиция поделится с российскими коллегами опытом подавления протестов

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики, стороны разработали специальный план сотрудничества и уже в июне в Минске ждут приезда главы Росгвардии.

Белорусские силовики жестко подавляли протесты, которые начались после президентских выборов 2020 года, на которых ЦИК назвал победителем Александра Лукашенко.