Z Архив новостей новости
5 2 6 140
21:44, 31 января 2022

Белорусская милиция поделится с российскими коллегами опытом подавления протестов

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики, стороны разработали специальный план сотрудничества и уже в июне в Минске ждут приезда главы Росгвардии.
Белорусские силовики жестко подавляли протесты, которые начались после президентских выборов 2020 года, на которых ЦИК назвал победителем Александра Лукашенко.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир Раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают тон кампании по поводу грозящих России санкций…

5 61 6 6049 15:05
Новости

Песков: Лондон накаляет напряженность в Европе; пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить Он добавил, что угроза ареста российской собственности в Великобритании — тревожный сигнал для РФ и международного бизнеса, заявляют в Кремле

5 62 6 7380
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 168 6 20454 26.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!..

5 139 6 17278 10:54
Новости

Нацполиция Украины заявила, что задержала людей, которые планировали массовые беспорядки на территории страны В пресс-службе ведомства уже анонсировали брифинг, на котором сообщат подробности…

5 55 6 10248
Новости

Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации на украинско-российской границе

5 43 6 6178
Новости

Соединенные штаты могут ввести санкции в отношении ближнего круга российского президента Это может произойти в случае нападения России на Украину…

5 94 6 13744
Новости

В Госдуме 14 февраля могут рассмотреть обращение к Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛН Ранее этот вопрос подняли депутаты от КПРФ…

5 37 6 5500
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 108 6 19803 28.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 120 6 23396 26.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 42 6 8155 26.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О чрезвычайных мерах по недопущению войны «Яблоко» готово взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса…

5 30 6 6005 27.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 143 6 28436 25.01
Новости

Песков: В Кремле считают весьма печальной статистику по убыли населения из-за COVID-19 Надо убеждать людей вакцинироваться…

5 53 6 10746
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Неделимое лицемерие В связи с обострением конфликта между Украиной и РФ, Кремль все время призывает коллективный Запад уважать российские красные линии и безопасность в целом. И при этом абсолютно игнорирует украинские красные линии…

5 163 6 33344 30.01
Новости

Путин одобрил идею создания должности замглавы ФСИН, который займется созданием службы пробации Новая служба может быть создана уже к середине следующего года…

5 34 6 7622

Популярное за неделю

Новости

Бывший следователь, который вел дела против политика Алексея Навального и других оппозиционеров, стал адвокатом Рустам Габдуллин считает, что настала пора сменить род деятельности, чтобы продолжить развиваться как личность и бороться с несправедливостью…

5 29 6 24880
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое…

5 40 6 96946 26.01
#слушать 52:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3609872
«Когда остались сомнения»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2724 30.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Катастрофический обвал рубля. Что дальше? Повышение ставок Кремля с Западом и нагнетание военной истерики Украиной привело к финансовому противостоянию, но мы не готовы к этому, в отличии от наших элит…

5 90 6 146077 24.01
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Я не смотрел федеральное телевидение… Но не сомневаюсь, что все произошедшее – очередная победа Путина. Не правда ли? В очередной раз Путин всех переиграл. Это главное для путинского электората…

5 72 6 89867 27.01
#слушать 38:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9413480
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5153340

Сегодня в эфире