Visa и Mastercard теряют долю рынка в России

Доходы компаний могут не только снизиться, но оказаться выдавленными из страны. По данным отчета международных платежных систем за за четвёртый квартал 2021 года, это касается не только России. Платёжные системы опасаются развития Системы быстрых платежей расширения национальных платёжных сетей России, Аргентины, Австралии, Бразилии и Канады. Эксперты предполагают, что даже по оптимистичным прогнозам доля международных платёжных систем в стране в ближайшие 5 лет снизится на 5–10%.