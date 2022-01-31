Назальная вакцина от COVID-19 может позволить увеличить интервал для ревакцинации, — Гинцбург

По словам директора Института им. Гамалеи, испытания назальной вакцины закончатся в течение 2-2,5 месяцев. «Если все пройдет хорошо, Минздрав ее зарегистрирует», — сказал он. Он также предполагает, что назальная вакцина позволит увеличить интервал для ревакцинации.