Назальная вакцина от COVID-19 может позволить увеличить интервал для ревакцинации, — Гинцбург

По словам директора Института им. Гамалеи, испытания назальной вакцины закончатся в течение 2-2,5 месяцев. «Если все пройдет хорошо, Минздрав ее зарегистрирует», — сказал он. Он также предполагает, что назальная вакцина позволит увеличить интервал для ревакцинации.
2022-01-31T21:24:35+03:00
2022-01-31T21:24:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973292-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:24, 31 января 2022
Загрузка комментариев...