Генпрокуратура посчитала законной выдачу субсидий на жилье чиновникам, у которых есть квартиры

Об этом говорится в ответе ведомства на обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко». В надзорном ведомстве указали на исключение, которое существует для высокопоставленных чиновников. В партии эту норму назвали коррупционной и предложили устранить.

В ноябре издания «Важные истории*» и «Трансперенси* Интернешнл*», признанные иностранными агентами, выпустили совместное расследование, в котором рассказали, что многие высокопоставленные чиновники получили субсидии на улучшение жилищных условий, несмотря на наличие другой недвижимости. Среди таких чиновников назывались, например, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

* власти РФ считают иностранными агентами.

* Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" - НКО, признанное иностранным агентом.