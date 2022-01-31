Компания Tesla купила железную дорогу, чтобы перевозить сотрудников своего завода

Американский производитель электромобилей приобрел путь у немецкой группы DRE, сообщает немецкое министерство инфраструктуры. На одной из строящихся станций железной дороги под Берлином расположена еще не полностью работающая фабрик Tesla. В компании решили озаботиться тем, чтобы сотрудникам было проще добираться на работу.
2022-01-31T21:04:39+03:00
2022-01-31T21:04:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973280-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:04, 31 января 2022
Загрузка комментариев...