Компания Tesla купила железную дорогу, чтобы перевозить сотрудников своего завода

Американский производитель электромобилей приобрел путь у немецкой группы DRE, сообщает немецкое министерство инфраструктуры. На одной из строящихся станций железной дороги под Берлином расположена еще не полностью работающая фабрик Tesla. В компании решили озаботиться тем, чтобы сотрудникам было проще добираться на работу.