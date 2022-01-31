Z Архив новостей новости
5 17 6 986
20:58, 31 января 2022

Правительство Украины попросило ЕС назвать конкретную дату вступления страны в союз

«Я проинформировал господина Валдиса Домбровскиса [замглавы Еврокомиссии] про выполнение украинской стороной Соглашения об ассоциации на 63%. Мы готовы и далее настойчиво работать в этом направлении. И мы хотим слышать конкретные даты в ответ на прогресс, конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в ЕС», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир Раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают тон кампании по поводу грозящих России санкций…

5 61 6 6049 15:05
Новости

Песков: Лондон накаляет напряженность в Европе; пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить Он добавил, что угроза ареста российской собственности в Великобритании — тревожный сигнал для РФ и международного бизнеса, заявляют в Кремле

5 62 6 7380
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 168 6 20454 26.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!..

5 139 6 17278 10:54
Новости

Нацполиция Украины заявила, что задержала людей, которые планировали массовые беспорядки на территории страны В пресс-службе ведомства уже анонсировали брифинг, на котором сообщат подробности…

5 55 6 10248
Новости

Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации на украинско-российской границе

5 43 6 6178
Новости

Соединенные штаты могут ввести санкции в отношении ближнего круга российского президента Это может произойти в случае нападения России на Украину…

5 94 6 13744
Новости

В Госдуме 14 февраля могут рассмотреть обращение к Путину о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛН Ранее этот вопрос подняли депутаты от КПРФ…

5 37 6 5500
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 108 6 19803 28.01
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 120 6 23396 26.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 42 6 8155 26.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О чрезвычайных мерах по недопущению войны «Яблоко» готово взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса…

5 30 6 6005 27.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 143 6 28436 25.01
Новости

Песков: В Кремле считают весьма печальной статистику по убыли населения из-за COVID-19 Надо убеждать людей вакцинироваться…

5 53 6 10746
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Неделимое лицемерие В связи с обострением конфликта между Украиной и РФ, Кремль все время призывает коллективный Запад уважать российские красные линии и безопасность в целом. И при этом абсолютно игнорирует украинские красные линии…

5 163 6 33344 30.01
Новости

Путин одобрил идею создания должности замглавы ФСИН, который займется созданием службы пробации Новая служба может быть создана уже к середине следующего года…

5 34 6 7622

Популярное за неделю

Новости

Бывший следователь, который вел дела против политика Алексея Навального и других оппозиционеров, стал адвокатом Рустам Габдуллин считает, что настала пора сменить род деятельности, чтобы продолжить развиваться как личность и бороться с несправедливостью…

5 29 6 24880
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое…

5 40 6 96946 26.01
#слушать 52:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3609872
«Когда остались сомнения»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2724 30.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Катастрофический обвал рубля. Что дальше? Повышение ставок Кремля с Западом и нагнетание военной истерики Украиной привело к финансовому противостоянию, но мы не готовы к этому, в отличии от наших элит…

5 90 6 146077 24.01
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Я не смотрел федеральное телевидение… Но не сомневаюсь, что все произошедшее – очередная победа Путина. Не правда ли? В очередной раз Путин всех переиграл. Это главное для путинского электората…

5 72 6 89867 27.01
#слушать 38:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9413480
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5153340

Сегодня в эфире