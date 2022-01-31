Правительство Украины попросило ЕС назвать конкретную дату вступления страны в союз

«Я проинформировал господина Валдиса Домбровскиса [замглавы Еврокомиссии] про выполнение украинской стороной Соглашения об ассоциации на 63%. Мы готовы и далее настойчиво работать в этом направлении. И мы хотим слышать конкретные даты в ответ на прогресс, конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в ЕС», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.