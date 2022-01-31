1 февраля ЕС одобрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине в 1,2 млрд евро

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который сейчас находится в Киеве. «Евросоюз оказывает всестороннюю поддержку Украине — как политическую, так и финансовую. Фактически цель моего визита в Киев — детально обсудить новую программу макрофинансовой помощи, которую мы предложили Украине в размере 1,2 млрд евро, и дополнительную грантовую поддержку в размере 120 млн евро. Ясно, что Украину в этой сложной ситуации нужно поддерживать», — сказал он в понедельник в интервью Латвийскому телевидению.
2022-01-31T20:56:34+03:00
2022-01-31T20:56:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:56, 31 января 2022
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