1 февраля ЕС одобрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине в 1,2 млрд евро

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который сейчас находится в Киеве. «Евросоюз оказывает всестороннюю поддержку Украине — как политическую, так и финансовую. Фактически цель моего визита в Киев — детально обсудить новую программу макрофинансовой помощи, которую мы предложили Украине в размере 1,2 млрд евро, и дополнительную грантовую поддержку в размере 120 млн евро. Ясно, что Украину в этой сложной ситуации нужно поддерживать», — сказал он в понедельник в интервью Латвийскому телевидению.