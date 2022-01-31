Доля иностранцев в российском госдолге оказалась минимальной за последние шесть лет

Газета РБУ со ссылкой на обзор аналитиков «ВТБ Капитала» пишет, что нерезиденты продолжают выводить свои деньги с рынка. Доля зарубежных инвестиций в российские облигации федерального займа упала ниже отметки в 19%. Это минимальное занчение с 2015 года. По мнению специалистов, инвесторы продают бумаги на фоне геополитических рисков и ужесточения монетарной политики США.