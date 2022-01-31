Бывшие сотрудники ОМОНа получили 13 и 14 лет строгого режима за убийство ветерана МВД

Приговор вынес суд в Петербурге. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела, Даниил Бородулин и Владимир Гридасов заняли у Федора Кочигина более миллиона рублей и не хотели отдавать деньги. Тогда они решили избавиться от кредитора, задушили его и спрятали труп в гараже, однако уничтожить тело не успели: после того как Кочигина начали искать, злоумышленники не решились вернуться на место преступления. Через два месяца тело нашли.