YouTube разблокировал аккаунт «Русского радио»

Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе «Русской медиагруппы». По ее данным, сервис объяснял ограничения нарушением норм сообществ и обращением неизвестной фирмы, которая опубликовала в своем канале аудиовизуальные материалы, раньше, чем они появлялись у «Русского радио». Радиостанция направила YouTube письмо с требованием снять запрет и приложила все документы, подтверждающие правомерность публикации спорного контента.
2022-01-31T20:10:47+03:00
2022-01-31T20:10:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973260-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:10, 31 января 2022
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