YouTube разблокировал аккаунт «Русского радио»

Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе «Русской медиагруппы». По ее данным, сервис объяснял ограничения нарушением норм сообществ и обращением неизвестной фирмы, которая опубликовала в своем канале аудиовизуальные материалы, раньше, чем они появлялись у «Русского радио». Радиостанция направила YouTube письмо с требованием снять запрет и приложила все документы, подтверждающие правомерность публикации спорного контента.