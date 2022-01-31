Суд отказался запрещать продажу смартфонов «Samsung» в России из-за патентного спора

Этого требовала швейцарская компания «Sqwin», ранее запатентовавшая технологию бесконтактных платежей с помощью мобильного телефона. Ее не устраивало то, что в России работает система «Samsung pay». В решении суда доводы истца назвали предположительными и отметили, что швейцарская фирма не предоставила доказательств недобросовестного поведения ответчика.