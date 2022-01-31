Вашингтон считает, что Москва может в феврале разместить более 30 тысяч военных в Белоруссии

Об этом сказала постпред США при ООН. В эти минуты Совбез организации обсуждает эскалацию вокруг Украины. Линда Томас-Гринфилд сказала, что в Белоруссии уже находятся около 5 тысяч российских военных РФ, а также «баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения, силы ПВО».