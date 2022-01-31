Постпред РФ в ООН Небензя покинул заседание Совбеза перед выступлением украинского коллеги

Василий Небензя объяснил это запланированной ранее встречей с Антониу Гутерришем.

На заседании СБ ООН постпред заявил, что Россия готова к обсуждению ситуации вокруг Украины, однако он отметил, что не понимает, что конкретно сейчас можно обсуждать.