Борис Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна

Британский премьер, выступая в парламенте, попросил прощения и сказал, что просто недопонял, то, как действовали правила карантина, введенные на фоне пандемии.

Предполагается, что в 2020-21 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом «локдауне». Эта история вызвала большой резонанс в Великобритании, она даже поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.