Глава Следственного комитета попросил разрешить возбуждение уголовных дел против шести судей

Быстрыкин обратился с соответствующим ходатайством в Высшую квалификационную коллегию судей – об этом говорится в повестке на ее сайте.

Речь идет о судьях из Татарстана, Новосибирской и Омской областей, Кубани и Владикавказа. Им вменяют различные преступления – мошенничество и похищение человека, взяточничество и подделку документов, а также нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.