Небензя: США пытаются ввести мир в заблуждение относительно положения дел вокруг Украины

«Делегация США в пояснении к своему предложению по созванному сегодня заседанию указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру. Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности», — сказал постпред РФ в ООН.

Ранее стало известно, что заседание Совбеза ООН по вопросу Украины состоится 18 февраля.

«По сути, нам сегодня предлагают созвать заседание Совета Безопасности из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые мы неоднократно опровергали», — сказал Василий Небензя.