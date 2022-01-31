США надеются, что Россия выберет путь дипломатии для урегулирования ситуации вокруг Украины

«Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии вместо пути конфликта на Украине», — сказала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Она отметила, что США не хотят конфронтации, но готовы к решительному ответу.
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«Мы продолжаем надеяться, что Россия выберет путь дипломатии вместо пути конфликта на Украине», — сказала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Она отметила, что США не хотят конфронтации, но готовы к решительному ответу.