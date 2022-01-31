Временному поверенному в делах РФ вручили ноту за нарушение Россией воздушных границ Эстонии

«Министерство иностранных дел Эстонии 31 января вызвало временного поверенного РФ для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января. Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — сообщили в ведомстве.
2022-01-31T18:37:01+03:00
2022-01-31T18:37:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 31 января 2022
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