Временному поверенному в делах РФ вручили ноту за нарушение Россией воздушных границ Эстонии

«Министерство иностранных дел Эстонии 31 января вызвало временного поверенного РФ для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января. Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — сообщили в ведомстве.