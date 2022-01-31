Суд рассмотрит жалобу на продление ареста журналиста Ивана Сафронова 10-го февраля

Заседание назначено на 12 часов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, – сообщается в Telegram-канале группы поддержки Сафронова. Ранее Мосгорсуд оставил его под стражей до 7-го апреля.

Бывшего корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советника главы Роскосмоса, задержали летом 2020-го года. Следствие вменяет ему передачу секретных данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.