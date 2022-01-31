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18:30, 31 января 2022

Заседание СБ ООН по Украине запланировано на 18 февраля, сообщил Небензя

Россия выступала против него. Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания Совбеза, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для проведения заседания необходимо, чтобы минимум 9 членов Совбеза из 15 высказались в его пользу. Россия попросила Совет безопасности ООН проголосовать по вопросу заседания по Украине. СБ ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины. За проведение голосования выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три воздержались. Заседание СБ ООН по Украине запланировано на 18 февраля, сообщил Небензя РИА Новости.



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