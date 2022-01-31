Россия выступала против него. Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания Совбеза, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для проведения заседания необходимо, чтобы минимум 9 членов Совбеза из 15 высказались в его пользу. Россия попросила Совет безопасности ООН проголосовать по вопросу заседания по Украине. СБ ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины. За проведение голосования выступили 10 стран, против — Россия и Китай, три воздержались. Заседание СБ ООН по Украине запланировано на 18 февраля, сообщил Небензя РИА Новости.