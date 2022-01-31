Немецкая пиццерия получила иск от УЕФА за пиццу под названием «Лига шампиньонов»

У УЕФА есть лицензия на использование названия «Лига чемпионов», поэтому футбольный союз посчитал, что пиццерия нарушает закон, называя пиццу созвучно. Футбольный союз официально подтвердил начало разбирательства. Пиццерия заявила, что эта ситуация — лучшая реклама для нее.