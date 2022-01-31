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16:59, 31 января 2022

Сервис Booking.com оштрафуют на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба обвинила сервис в злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке год назад. По мнению ФАС, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Суд отклонил апелляционную жалобу компании, поданную в декабре 2021, и признал штраф законным.
«Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия», — заявили в компании.


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