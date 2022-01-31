Против сына экс-судьи Янгулбаева возбуждено уголовное дело, — МВД Чечни

Он обвиняется в призывах к террористической деятельности и находится в федеральном розыске. По словам самого Ибрагима Янгулбаева, признаки того, что он оказался под следствием, появились еще в прошлом году. Об этом он рассказал каналу «Можем объяснить».

Напомним, мать Ибрагима Янгулбаева Зарему Мусаеву 20-го января чеченские силовики увезли из Нижнего Новгорода в Грозный против ее воли. Они утверждали, что женщина проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве. Глава Чечни назвал Мусаеву, ее мужа и сыновей пособниками террористов. Сама семья считает, что ее преследуют из-за того, что один из братьев, Ибрагим Янгулбаев, был администратором пабликов, где критиковали власти республики.