Суд в Москве заключил под стражу подозреваемого в жестоком убийстве победительницы конкурса «Мисс Кузбасс – 2010»

Фигурантом дела стал ее муж. Александр Попов проведет под стражей как минимум два месяца. По данным телеграм-канала «112», его подозревают в том, что он расчленил свою жену и выбросил останки в реку Десну. Хотя изначально, как утверждается, он сам позвонил в полицию и сообщил о пропаже Сапожковой: якобы она перестала выходить на связь, когда уехала за границу. Но позднее выяснилось, что Мисс Кузбасс – 2010 вообще не покидала Россию. Тогда Попов, как сообщает телеграм-канал, признался, что выдумал эту историю, и сказал, что убил свою жену после ссоры, хотя затем и отказался от дачи показаний. Тело Сапожковой до сих пор не найдено. Сам подозреваемый, как утверждается, руководит одним из подразделений столичного метро. В прошлом, по данным газеты «МК-Кузбасс», Попов возглавлял один из районов Новокузнецка, но 7 лет назад перебрался в столицу. Как утверждает издание, подозреваемый несколько месяцев мог вести соцсети Сапожковой, чтобы создавать видимость благополучия.

Защита Попова, а также столичный метрополитен, где, по последним данным, он работал, пока не комментируют ситуацию.