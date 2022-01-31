Соединенные штаты могут ввести санкции в отношении ближнего круга российского президента

Это может произойти в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Американские власти составили специальный список лиц, против которых потенциально могут ввести ограничения. Британское издание пишет, что это в основном в него попали люди, которые так или иначе влияют на принятие решений на государственном уровне в стране или, как выразился источник газеты, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля, однако имен не назвал. Вместе с тем американцы отмечают, что большинство в списке имеет тесные связи с Западом, поэтому ограничения окажутся для них вдвойне болезненными. Санкции отрежут родственников и друзей российского лидера от мировой финансовой системы, а члены их семей не смогут больше хранить деньги на Западе и поступать в элитные вузы – цитирует чиновника Financial Times. Как отмечает издание, подготовленный список российской элиты не мешает Вашингтону ввести персональные ограничения в отношении президента Владимира Путина. В Кремле же ранее пригрозили разрывом дипломатических отношений с Америкой в случае введения персональных мер в отношении российского лидера.

Кроме того, по данным источников газеты Financial Times, аналогичные санкции могут быть введены и Британией. Они коснуться российских олигархов, связанных с президентом Путиным – пишет издание.