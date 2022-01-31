Глава СПЧ оценил шансы корректировки закона об иноагентах

Он не исключил создание при Минюсте соответствующей рабочей группы. «В ближайшей перспективе закон никто не отменит. Значит, надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе он не мешал добропорядочным СМИ и НКО», — заявил Андрей Фадеев. «Думаю, можно выходить на создание рабочей группы. Срок поручения до первого мая . За три месяца содержательное обсуждение вполне можно провести с привлечением в том числе главных редакторов и гражданских активистов. Думаю, у нас есть хорошие шансы скорректировать этот закон», — предположил Фадеев.