Глава СПЧ оценил шансы корректировки закона об иноагентах

Он не исключил создание при Минюсте соответствующей рабочей группы. «В ближайшей перспективе закон никто не отменит. Значит, надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе он не мешал добропорядочным СМИ и НКО», — заявил Андрей Фадеев. «Думаю, можно выходить на создание рабочей группы. Срок поручения до первого мая . За три месяца содержательное обсуждение вполне можно провести с привлечением в том числе главных редакторов и гражданских активистов. Думаю, у нас есть хорошие шансы скорректировать этот закон», — предположил Фадеев.
2022-01-31T15:59:51+03:00
2022-01-31T15:59:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:59, 31 января 2022
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