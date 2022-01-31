СПЧ подготовит свои предложения к законопроекту, уточняющему понятие пыток и усиливающему за это ответственность

Фадеев заявил, что проблему отслеживания пыток могут решить ОНК в регионах. Речь идет о законопроекте, который президент рекомендовал парламенту подготовить к 1 июля. «У нас несколько сот человек в год осуждается за превышение должностных полномочий. То есть, нельзя сказать, что государство полностью игнорирует эту тему. Но, как говорят коллеги, и это наше предложение — наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, а тех, кто организует эти пытки. Будем совместно с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше», — сказал глава СПЧ Валерий Фадеев.

«СПЧ даст свои предложения по законопроекту, найдем способ их передать. Важно, что эта тема стала актуальной, что она вошла в повестку дня и на нее никто не закрывает глаза, включая президента», — добавил Фадеев.