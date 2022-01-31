В Санкт-Петербурге несовершеннолетним запретят посещать заведения общепита и непродовольственные магазины

Запрет продлится со 2 по 13 февраля, такое решение связано с ухудшением эпидемической обстановки.

«Запрещается посещение объектов общественного питания (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях

образовательных организаций и при проживании в гостиницах), а также объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов)», — говорится в сообщении пресс-службы города.

Ранее стало известно, что школьников с 7 по 11 класс отправили на дистанционное обучение.