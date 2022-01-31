Путин проведет переговоры с премьером Венгрии Орбаном в Москве 1 февраля, — Кремль

Путин и Орбан обсудят проблемы обеспечения европейской безопасности. «Первого февраля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности», — говорится в сообщении на сайте Кремля.