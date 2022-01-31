Владимир Путин одобрил идею создания должности замглавы ФСИН, который займется созданием службы пробации. Проект соответствующего закона находится в высокой степени готовности. Новая служба может быть создана уже к середине следующего года, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.
2022-01-31T14:03:25+03:00
2022-01-31T14:03:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973048-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:03, 31 января 2022
Загрузка комментариев...