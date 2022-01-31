В «Новой газете» потребовали возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова. Заявление подано на имя главы СК Александра Бастрыкина, издание просит возбудить уголовное дело в отношении Главы Чечни по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Ранее он назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

«Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились»», — заявили в издании.