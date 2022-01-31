Петр Порошенко заявил, что не будет давать показания по делу о поставках угля из Донбасса

Он заявил, что не намерен сотрудничать со следствием.

Порошенко добавил, что точно не собирается участвовать в этом шоу и давать какие-либо показания, потому что это очень похоже на сценарий, если бы в 1937 году кого-то призывали работать с НКВД», — заявил Порошенко. Он также обвинил власти в препятствовании его политической деятельности. Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках угля из неподконтрольных Киеву районов в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины.