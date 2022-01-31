Борис Джонсон заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным намерен попросить его «отойти от края». Он подчеркнул, что любое вторжение РФ на территорию Украины будет катастрофой не только для России, но и для всего мира.

«Как я уже говорил, я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края. Я думаю, что России нужно отойти от края. Любое вторжение на Украину за пределы территорий, которые Россия уже захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России», — сказал Джонсон