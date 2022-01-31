В Японии истребитель F-15 пропал с радаров во время полета. Самолет вылетел с базы Комацу и исчез в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря, когда связь с ним пропала, передает телеканал NHK. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.
2022-01-31T13:20:49+03:00
2022-01-31T13:20:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:20, 31 января 2022
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