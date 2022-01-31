В Японии истребитель F-15 пропал с радаров во время полета. Самолет вылетел с базы Комацу и исчез в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря, когда связь с ним пропала, передает телеканал NHK. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.