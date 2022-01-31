В Санкт-Петербурге для пациентов с коронавирусом откроют седьмой павильон в «Ленэкспо». Он начнет работать с 1 февраля, будет развернуто 300 коек.

«С учетом того, что за последнюю неделю прирост числа госпитализированных суммарно всех возрастов вырос на 39%, естественно встает на повестку вопрос по дополнительному развертыванию коечного фонда, и на текущей неделе дополнительно с завтрашнего дня будут развернуты 300 коек во временном госпитале «Ленэкспо»», — сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Также дополнительные койки развернут в городской больнице №20, детской больнице №22 и в Педиатрическом университете.