Песков: У Кремля нет определенных сроков для ответа на представленные Вашингтоном документы по гарантиям безопасности

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин отреагирует на представленные Вашингтоном документы тогда, когда сочтет это необходимым. точную дату сейчас назвать нельзя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

США и НАТО на прошлой неделе передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.