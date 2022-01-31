Коронавирус предрасположен к многоступенчатой мутации в организме людей с ослабленным иммунитетом.

Ученые из ЮАР опубликовали отчет, в котором говорится, что коронавирус находился в организме женщины с ВИЧ-инфекцией в течение 9-ти месяцев и за это время претерпел 21 мутацию.

Это был период, когда женщина прерывала лечение ВИЧ. После того, как пациентка вновь начала принимать лекарства, ее иммунная система победила коронавирус в течение 9-ти недель.

Ранее высказывались предположения, что доминирующий ныне в мире штамм омикрон мог стать результатом мутации в организме ВИЧ-инфицированного.