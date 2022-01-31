В Чувашии из-за всплеска заболеваемости коронавирусом приостановлено оказание плановой медпомощи, сообщили в пресс-службе главы региона.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Чувашии «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» в Чувашской Республике», с 31 января текущего года в регионе до особого распоряжения приостанавливаются профилактические медосмотры, все виды диспансеризации для взрослого населения, медосмотры для детей, а также оказание плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях», — сказано в сообщении.

При этом ограничения не затронут пациентов, для которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья.