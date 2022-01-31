Чиновник московского метрополитена сознался в убийстве и расчленении своей супруги

37-летний Александр Попов, который в свое время возглавлял Центральный район Новокузнецка, несколько месяцев вел соцсети покойной, чтобы сбить с толку следствие, — сообщает издание Тайга.инфо.

В Инстаграме от ее имени он писал о зарубежных путешествиях, которые якобы закончились в коронавирусном госпитале в ЮАР. Однако силовики обнаружили, что Ксения Попова не пересекала границы России, а в день ее пропажи телефон женщины находился у ее мужа. В итоге Попов написал явку с повинной и рассказал, что после семейной ссоры расчленил тело супруги и выбросил в реку.

В московском метрополитене Попов занимал должность заместителя начальника по договорной работе.