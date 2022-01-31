Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на замечание Лаврова о Российско-американских отношениях.

«Я не был в правительстве более восьми лет, но г-н Лавров все еще обвиняет меня в плохих отношениях между США и Россией! С тех пор как я покинул Москву, правительство Лаврова вторглось в Украину, аннексировало Крым, вмешалось в наши выборы, пыталось убить Скрипаля и Навального, а теперь направило 13 000 военнослужащих на границу с Украиной, но 60-минутная встреча, которую я провел в 2012 году с депутатами Думы от оппозиции (включая одного коммуниста), разрушила отношения США и России! Смешно. (Может быть, он пытался быть смешным?)» — написал экс-посол в Twitter.