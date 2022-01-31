В Шереметьево задержали мужчину, который угрожал взорвать терминал. Мужчина при входе в терминал мужчина заявил, что пронес в аэропорт взрывное устройство. При проверке оно не было обнаружено. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.